Olvidar los nombres de las personas es un fenómeno que muchos experimentan a diario, y aunque puede parecer un simple descuido, la psicología sugiere que podría tener un trasfondo interesante.Desde la perspectiva de Salud mental, este comportamiento no siempre está vinculado a un problema cognitivo.

La manera en que el cerebro procesa la información y prioriza ciertos recuerdos juega un papel central en este tipo de situaciones. Por eso, expertos estudian qué significa realmente olvidar nombres de manera recurrente y cómo este gesto cotidiano puede ofrecer pistas sobre nuestra forma de interactuar con el entorno.

Cuál es el significado de olvidar nombres según la psicología

El neurocientífico Charan Ranganath, de la Universidad de California en Davis, explica que este tipo de olvido no se debe a desinterés, sino al funcionamiento natural del cerebro. Lo que se conoce como el «síndrome de la punta de la lengua» suele presentarse con frecuencia al intentar recordar nombres de personas, pero también títulos de películas, calles o contraseñas.

Por su parte, el psiquiatra y psicoanalista José Abadi señala que estos lapsus se relacionan con la sobrecarga de estímulos y preocupaciones.

Entre los factores más habituales que contribuyen a estos olvidos se encuentran: