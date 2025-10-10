La preferencia por una estación del año sobre otra va más allá de una simple cuestión de gusto: según diversos enfoques de estudios de salud y comportamiento, puede estar relacionada con rasgos de personalidad, estados de ánimo y formas de vincularse con el entorno.

A lo largo de distintas investigaciones, especialistas han explorado cómo la luz, la temperatura y las actividades típicas de cada estación influyen en el bienestar emocional. La psicología, en este caso, aporta una mirada que combina ciencia y experiencias subjetivas.

Cuál es el significado de que prefieras cada estación según la psicología

Diversos estudios sugieren que la estación del año que una persona prefiere puede revelar ciertos rasgos de su personalidad y su manera de vincularse con el entorno.

Quienes eligen el verano suelen ser más extrovertidos, sociables y activos. Para ellos, el calor y la luz solar representan energía, dinamismo y optimismo, y disfrutan especialmente de las actividades al aire libre y los espacios compartidos.

En cambio, quienes se inclinan por el invierno tienden a valorar la calma, la introspección y el confort emocional. Investigaciones indican que este grupo suele sentirse más cómodo en ambientes fríos o nublados, donde pueden concentrarse, reflexionar y conectar con su mundo interior.

Las estaciones no solo influyen en el estado de ánimo, sino que también evocan recuerdos y vínculos afectivos: para algunos, el verano es sinónimo de libertad y encuentros; para otros, el invierno representa calma y autocuidado. Así, estas preferencias están vinculadas con la forma en que cada individuo regula sus emociones frente a diferentes condiciones climáticas.

En definitiva, ser "team verano" o "team invierno" trasciende la temperatura: habla de cómo cada persona encuentra equilibrio, bienestar y sentido en su entorno.