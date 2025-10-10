La preferencia por una estación del año sobre otra va más allá de una simple cuestión de gusto: según diversos enfoques de estudios de salud y comportamiento, puede estar relacionada con rasgos de personalidad, estados de ánimo y formas de vincularse con el entorno.

A lo largo de distintas investigaciones, especialistas han explorado cómo la luz, la temperatura y las actividades típicas de cada estación influyen en el bienestar emocional. La psicología, en este caso, aporta una mirada que combina ciencia y experiencias subjetivas.

Cuál es el significado de que prefieras cada estación según la psicología

Las interpretacioes de especialistas en salud relacionadas a las preferencias de estaciones
Las interpretacioes de especialistas en salud relacionadas a las preferencias de estaciones

Diversos estudios sugieren que la estación del año que una persona prefiere puede revelar ciertos rasgos de su personalidad y su manera de vincularse con el entorno. 

Quienes eligen el verano suelen ser más extrovertidos, sociables y activos. Para ellos, el calor y la luz solar representan energía, dinamismo y optimismo, y disfrutan especialmente de las actividades al aire libre y los espacios compartidos.

En cambio, quienes se inclinan por el invierno tienden a valorar la calma, la introspección y el confort emocional. Investigaciones indican que este grupo suele sentirse más cómodo en ambientes fríos o nublados, donde pueden concentrarse, reflexionar y conectar con su mundo interior. 

Las estaciones no solo influyen en el estado de ánimo, sino que también evocan recuerdos y vínculos afectivos: para algunos, el verano es sinónimo de libertad y encuentros; para otros, el invierno representa calma y autocuidado. Así, estas preferencias están vinculadas con la forma en que cada individuo regula sus emociones frente a diferentes condiciones climáticas.

En definitiva, ser "team verano" o "team invierno" trasciende la temperatura: habla de cómo cada persona encuentra equilibrio, bienestar y sentido en su entorno.