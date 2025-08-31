Creer en la mala suerte es un tema que ha captado la atención de psicólogos y especialistas en comportamiento y Salud durante mucho tiempo. Muchas personas sienten que ciertos eventos negativos parecen repetirse en su vida, y esto genera curiosidad sobre lo que realmente significa mantener esta creencia.

Desde la psicología, se analiza cómo estas percepciones influyen en la manera en que las personas toman decisiones y enfrentan distintos desafíos. Creer en la mala suerte no solo afecta la interpretación de los sucesos cotidianos, sino también la confianza en uno mismo y la actitud frente a situaciones inesperadas.

Cuál es el significado de ser supersticioso según la psicología

Lara López Rubio, psicóloga general sanitaria especializada en terapia centrada en la emoción y psicología perinatal, explica que las supersticiones están vinculadas a cómo el cerebro procesa la información. Según Rubio, los seres humanos tienden a buscar patrones y conexiones, un mecanismo que históricamente ha favorecido la supervivencia. En las personas supersticiosas, este impulso lleva a percibir relaciones donde en realidad no existen.

Desde un enfoque psicológico, estas creencias generan la sensación de poder controlar la realidad, lo que aporta calma. La especialista señala que “cada vez que una superstición se cumple alrededor de quien la posee, esa regla mental se refuerza, creando un ciclo de confirmación constante que brinda control y tranquilidad”.

Rubio también menciona características comunes en quienes son más supersticiosos. En primer lugar, cualquier persona puede tener supersticiones, pero lo relevante es la frecuencia y la intensidad de estas creencias. Entre los más supersticiosos suele observarse una fuerte necesidad de controlar todo, que a menudo surge de la falta de herramientas para gestionar las emociones internas. Además, sus creencias mágicas y supersticiones juegan un papel importante en este patrón de pensamiento.