Con el auge de la inteligencia artificial y el uso de las herramientas digitales, cada vez más personas interactúan con asistentes virtuales como ChatGPT de forma cotidiana y sin tomar demasiadas medidas de seguridad.

Una de las opciones que ofrece esta plataforma es la de subir imágenes (incluidas fotos personales), para obtener datos o análisis detallados de cuestiones específicas. Sin embargo, no se suele tener en cuenta cuestiones como la privacidad y el manejo de datos sensibles. Resulta, entonces, fundamental conocer cómo usar estas herramientas sin quedar expuesto.

Cuáles son los riesgos de subir tus fotos personales a ChatGPT

Cuando subís una imagen a ChatGPT, en cierta medida, perdés control sobre cómo se guarda y procesa el archivo. Aunque OpenAI afirma que lo que compartís con la IA sólo es utilizado para mejorar el sistema, siempre existe la posibilidad de que esa foto termine siendo, en un futuro, usada para otras cosas, como el desarrollo de tecnologías de reconocimiento facial.

Es importante saber que, a diferencia de plataformas como Google Fotos o ICloud, el ChatGPT no fue diseñado como una herramienta que guarde la información sensible de forma encriptada. Una vez que enviás una imagen, no tenés manera de eliminarla por tu cuenta.

Una de las preocupaciones más serias surge si en las imágenes aparecen menores de edad. Esto implica no solo una cuestión ética, sino también un riesgo real para la integridad y seguridad de los chicos.

Cómo podés cuidar tu seguridad y seguir subiendo fotos a ChatGPT

Existen ciertos consejos para subir imágenes a esta plataforma sin poner en riesgo tus datos privados: