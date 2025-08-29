La psicología, vinculada al ámbito de la salud, constituye una disciplina y profesión que utiliza diversas técnicas para obtener determinados logros. Pese a que muchas veces fue cuestionada por su relación con la subjetividad, en la mayoría de los casos cuenta con respaldo científico objetivo que la valida.

Entre los métodos más reconocidos se encuentra el Test del Árbol de Koch, que interpreta rasgos de la personalidad a partir de la forma en que alguien dibuja un simple árbol.

Qué significa el dibujo de tu árbol según la psicología

El psicólogo Adrián Garrido, en una de sus publicaciones en redes sociales, explica el significado que puede tener la forma en que alguien dibuja un árbol: “Si como profesional de la psicología te pido que lo representes, la manera en que lo hagas me permitirá conocer ciertos aspectos de tu personalidad”.

Este especialista divide la figura en distintas secciones —tronco, raíces, ramas y copa—, cada una con un valor simbólico diferente. Según detalla, un tronco ancho puede reflejar impulsividad y la necesidad de protegerse del entorno; en cambio, un tronco delgado suele asociarse con la sensibilidad.

Respecto a las raíces, cuando son grandes o bien proporcionadas, revelan una conexión sólida con el ambiente. Por el contrario, si no se dibujan, esto puede sugerir temor hacia lo externo.

En el caso de las ramas, si se representan abiertas, suelen indicar sociabilidad, mientras que unas ramas cerradas o rígidas transmiten lo opuesto. Finalmente, la copa también aporta información: una pequeña suele relacionarse con la introversión y la dificultad para vincularse, mientras que una copa amplia expresa extroversión y deseo de interactuar.

No obstante, si se exagera demasiado su tamaño, podría ser un indicio de rasgos narcisistas o de tendencia al exhibicionismo.

El especialista aclara que este análisis no constituye un diagnóstico ni es cuestión de magia, pero sí resulta una herramienta útil para que los psicólogos comprendan mejor a la persona que tienen delante.