Hablar de infidelidad no solo genera polémica, sino que también impacta en la salud emocional de quienes la atraviesan. Las personas que engañan suelen debatirse entre la carga de la culpa y la necesidad de encontrar una justificación a sus acciones.

Desde la mirada de la psicología, se repite un patrón muy evidente en las explicaciones que ofrecen quienes son infieles. Los especialistas señalan que dichas frases responden a un mecanismo de defensa conocido como racionalización, estrategia que busca atenuar la sensación de culpa.

Cuáles son las frases más usadas por las personas infieles según la psicología

"Fue solo un error, no tuvo importancia" o "No estoy enamorado/a de esa persona, simplemente me dejé llevar". Con frases como estas, quienes cometen una infidelidad suelen intentar disminuir la culpa, presentando su conducta como algo pasajero o sin mayores consecuencias.

"Cuando alguien asegura que ‘no significa nada’, lo que busca es restarle peso emocional a lo ocurrido, tanto para sí mismo como para su pareja", señaló la psicóloga clínica Laura Fernández. Este recurso ayuda a proteger la autoestima y a evitar confrontar la realidad de haber quebrado la confianza en la relación.

Otra explicación frecuente es responsabilizar al entorno o a la propia pareja: "Si no me hubiese descuidado, jamás habría sucedido" o "No recibo de mi pareja lo que necesito". De acuerdo con los especialistas, se trata de una forma de trasladar la responsabilidad a factores externos, con el objetivo de aliviar la presión interna. Sin embargo, lejos de aportar claridad, estas excusas suelen profundizar el daño y complicar la reconciliación emocional.

Las investigaciones más recientes sobre vínculos afectivos sostienen que este tipo de justificaciones también cumplen un papel en la interacción social. Al compartirlas con amigos, familiares o incluso en redes, la persona busca normalizar su accionar, intentando instalar la idea de que no hubo un perjuicio real. Pero los estudios demuestran que, aun en episodios aislados, el golpe emocional para la pareja resulta intenso y perdurable.

En definitiva, los intentos de justificar la infidelidad revelan tanto mecanismos de defensa internos como estrategias para suavizar la mirada de los demás. Detectar estos patrones puede ayudar a evaluar el verdadero nivel de arrepentimiento y a tomar decisiones más conscientes sobre la continuidad del vínculo.

La psicología coincide en un punto central: afrontar la verdad sin excusas es el primer paso para reconstruir la confianza. Y, en ciertos casos, también puede ser la puerta de salida necesaria para que ambos integrantes de la pareja encuentren un cierre saludable.