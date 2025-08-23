Las emociones juegan un papel central en la manera en que las personas se comunican. La psicología y los especialistas en Salud mental han estudiado cómo los estados emocionales influyen en las palabras y expresiones que usamos, y cómo estos patrones pueden ofrecer pistas sobre la forma en que alguien procesa sus experiencias internas.

Aquellos con una alta sensibilidad emocional tienden a expresar sus sentimientos de formas particulares, lo que puede reflejarse tanto en su lenguaje verbal como en su comportamiento diario. Analizar la comunicación de quienes son más emocionales también ayuda a mejorar la interacción y la empatía en distintos contextos.

Qué frases suelen decir las personas emocionales según la psicología

En una entrevista con el portal ‘CuerpoMente’, el psicólogo José Martín del Pliego explicó que ciertas frases que suelen usar las personas más emocionales tienen un impacto positivo en su vida. “Estos enunciados ayudan a que nuestro neocórtex, la zona del cerebro relacionada con el pensamiento y la toma de decisiones, transforme nuestra percepción del mundo”, señaló.

Según el especialista, estas expresiones fomentan la aceptación y el autocuidado, funcionando como los cimientos de un edificio. Entre las más relevantes mencionó:

“ En la vida todo pasa ”: les recuerda que tanto lo bueno como lo malo tiene un final y deja aprendizajes, evitando quedarse atrapados en el pasado.

”: les recuerda que tanto lo bueno como lo malo tiene un final y deja aprendizajes, evitando quedarse atrapados en el pasado. “ Lo que pasa, es lo mejor que podía pasar ”: subraya que hay situaciones fuera de nuestro control y que aceptarlas es parte del proceso.

”: subraya que hay situaciones fuera de nuestro control y que aceptarlas es parte del proceso. “Estar aquí y en el ahora”: enfatiza la importancia de vivir el presente con tranquilidad, evitando que el pasado genere tristeza o que el futuro provoque ansiedad.

Otras frases que también utilizan son: