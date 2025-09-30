Lidiar con un momento de enojo en los niños puede convertirse en una prueba difícil para quienes los cuidan o educan. La combinación de frustración y el deseo de sentirse comprendidos suele desencadenar reacciones fuertes que desafían la salud mental de los adultos. Sin embargo, desde la psicología se sostiene que una simple frase de ocho palabras puede cambiar por completo la situación.

El especialista Jeffrey Bernstein, psicólogo con una amplia trayectoria en la atención infantil, sugiere emplear una expresión concreta en esos instantes.

Cuál es la frase que calma a los niños según la psicología

Decirle al chico: "Sé que estás enojado, estoy acá para ayudarte" es, según los especialistas, una estrategia eficaz que valida sus emociones y transmite seguridad, siempre que vaya acompañada de un tono tranquilo y una actitud relajada.

Los profesionales subrayan que la forma en que reacciona el adulto resulta determinante. Responder con enojo o restarle importancia al malestar infantil puede intensificar la rabieta y extender su duración. Por el contrario, ofrecer un entorno sin reproches favorece que el menor se sienta escuchado y logre serenarse gradualmente.

Investigaciones difundidas en publicaciones como Developmental Psychology y Current Opinion in Psychology remarcan que la validación emocional incide directamente en la capacidad futura de los niños para gestionar la frustración. Adoptar una postura empática no solo ayuda a reducir la agresividad en el presente, sino que también fortalece el vínculo de confianza con los adultos.

Una vez alcanzada la calma, los expertos sugieren abrir el espacio al diálogo, permitiendo que el niño exprese lo que siente sin críticas ni interrupciones. Así, el enojo se convierte en una ocasión valiosa para estimular la construcción de recursos emocionales esenciales en su desarrollo.