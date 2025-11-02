La ansiedad es uno de los estados emocionales más estudiados en psicología y salud mental, y quienes la experimentan suelen presentar ciertos rasgos y patrones de comportamiento que reflejan su influencia en la vida cotidiana.

Entre las características más habituales se encuentran la tendencia a anticipar problemas, inquietud constante y dificultad para relajarse. Reconocer estas señales es fundamental para buscar estrategias de manejo y cuidado, que van desde técnicas de relajación hasta apoyo profesional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida.

Cuáles son las características de las personas con ansiedad según la psicología

La psicóloga Ángela Fernández identifica tres rasgos frecuentes en personas con ansiedad.

El primero es la autoexigencia: individuos responsables, disciplinados y perfeccionistas que buscan el reconocimiento a través del rendimiento. "Aprendieron desde pequeños que el reconocimiento llega cuando hacen las cosas bien, y eso se traduce en una necesidad de control", explica Fernández. El problema surge cuando esta exigencia deja de motivar y se convierte en una carga constante.

El segundo rasgo es la tendencia a ser demasiado amable. Muchas personas con ansiedad priorizan tanto las necesidades ajenas que descuidan las propias, les cuesta decir que no y terminan sobrecargadas. La recomendación es aprender a poner límites sin culpa.

Por último, Fernández menciona el neuroticismo, o alta reactividad emocional, donde un contratiempo puede afectar el ánimo durante horas. La clave para manejarlo está en rutinas que aporten calma, como meditación, descanso consciente y una actitud compasiva hacia uno mismo.