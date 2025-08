Cada vez más personas admiten que no pueden estar en silencio total, y que necesitan tener la televisión encendida, música de fondo o incluso podcasts funcionando aunque no los estén prestando atención. Esta costumbre, que a simple vista parece inofensiva, despierta el interés de especialistas en Salud mental y comportamiento.

Desde entornos de estudio hasta momentos de descanso, el ruido de fondo se convirtió en un acompañante casi constante en la vida cotidiana. La psicología ya estudió este fenómeno y arrojó distintas interpretaciones sobre por qué algunas personas no toleran el silencio absoluto.

Cuál es el significado de que una persona necesite tener siempre ruido de fondo según la psicología

Para muchas personas, el silencio no resulta tranquilizador; por el contrario, puede despertar ansiedad o una sensación de vacío. Claire Lawson, en un artículo reciente publicado en Medium, señala que el cerebro puede percibir el silencio absoluto como una señal de peligro: “el silencio no siempre representa paz”. En cambio, un murmullo constante transmite la idea de que no estamos solos, lo que activa el sistema nervioso parasimpático y ayuda a reducir los niveles de cortisol.

El ruido ambiental también puede brindar una especie de “presencia social” artificial. Los psicólogos explican que muchas personas que hoy necesitan sonido de fondo provienen de hogares donde el ruido era una constante y representaba estabilidad. En contextos familiares marcados por tensión o desorden, el cerebro aprendió a vincular el silencio con el abandono o el peligro.

Además, cuando se crece sin una supervisión atenta, la televisión suele convertirse en una forma de compañía. Esa asociación persiste en la adultez, donde el silencio se interpreta como soledad, y el ruido funciona como una barrera emocional. Este fenómeno se conoce como sound masking (enmascaramiento sonoro): la incorporación de un ruido controlado para bloquear estímulos molestos o angustiantes. Se utiliza en espacios como oficinas abiertas o centros médicos para favorecer la concentración y el bienestar psicológico.