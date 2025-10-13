La relación entre un niño y su madre es única y, a veces, más intensa que con otras figuras parentales. Esto puede hacer que ciertos comportamientos se manifiesten de manera más evidente y "sin filtros". Aquí es donde expertos en salud mental han puesto su foco, con el fin de averiguar los motivos detrás de estas consuctas.

Los especialistas señalan que la cercanía emocional, la familiaridad y la rutina diaria juegan un papel clave en cómo un niño manifiesta su carácter y emociones. Analizarlos permite a los padres y cuidadores encontrar estrategias más efectivas para guiar y acompañar al niño, fortaleciendo la relación.

Qué significa que un niño se porte peor con su madre según la psicología

Vanessa LoBue, psicóloga y docente de Psicología en la Universidad Rutgers-Newark, señaló a Psychology Today que "los bebés cuyas madres atienden todas sus necesidades tienen más probabilidades de desarrollar un apego seguro". Este tipo de vínculo brinda a los niños una sensación de protección y confianza, permitiéndoles expresar sus emociones sin miedo a repercusiones.

"Aprenden que, cuando se sienten molestos, sus madres estarán allí para consolarlos", explicó LoBue. Gracias a esta confianza, los pequeños se comportan con mayor libertad frente a su madre, mostrando su auténtico carácter.

De manera similar, el psicólogo Alberto Soler abordó este fenómeno desde su cuenta de Instagram: "Con la madre sienten seguridad y la posibilidad de explorar sin temor a las consecuencias, lo que se refleja en conductas que los adultos a veces calificamos como ‘malas’".

Soler comparó esta dinámica con la de los adultos: "A menudo contenemos nuestras emociones hasta llegar a casa, donde, frente a una figura de confianza como la madre o la pareja, nos permitimos desahogarnos. Esa tensión se libera cuando nos sentimos seguros y libres de mostrarnos tal como somos. De manera análoga, los niños actúan así al volver a ver a su madre después del colegio o tras pasar la tarde con los abuelos", concluyó el especialista.