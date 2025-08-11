El mundo de los sueños siempre ha despertado gran interés, tanto en el ámbito popular como en el científico. Sin embargo, una experiencia común entre muchas personas es la dificultad para recordar lo que soñaron al despertar. La investigación de médicos de la salud psicológica continúa profundizando en estas variables.

Diversas teorías apuntan a que el olvido de los sueños puede estar vinculado a procesos cerebrales específicos que regulan la memoria y la conciencia durante las distintas fases del sueño. Además, factores externos y personales pueden influir en qué tanto se recuerdan los sueños.

Qué significa olvidarte lo que soñas según la psicología

La fase REM (movimientos oculares rápidos) se repite aproximadamente cada 90 minutos y su duración aumenta conforme avanza la noche. Mientras que el primer ciclo dura solo unos pocos minutos, al final de una noche de sueño de ocho horas puede prolongarse hasta 20 minutos.

Las áreas de memoria a corto plazo están activas durante el sueño REM, pero retienen los recuerdos solo por alrededor de 30 segundos. Esto implica que para recordar un sueño es necesario despertarse durante o justo después de esta fase. Si el sueño continúa sin interrupciones hacia otra etapa, el contenido del sueño no se consolida en la memoria a largo plazo y se olvida.

Leslie Ellis, asesora clínica, señala que la capacidad para recordar sueños puede mejorarse con práctica. Recomienda dedicar un momento al despertar, antes de mover el cuerpo, para repasar el sueño y recordar tantos detalles como sea posible. Asimismo, sugiere escribir el sueño de inmediato: “Anótelo en seguida para conservarlo, ya que la mayoría de las personas lo olvidan a menos que lo registren conscientemente”, afirma Ellis.