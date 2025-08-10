En tiempos en los que el estrés cotidiano y la sobrecarga de información afectan el bienestar general, encontrar momentos de desconexión se vuelve fundamental. Una actividad tan común como mirar series podría tener más beneficios de los que parece según expertos en salud mental.

Las series, con sus historias atrapantes y personajes con los que es fácil empatizar, pueden actuar como válvulas de escape y contención emocional. Andrea Trujillo, psicóloga del servicio de medicina digital BluaU de Sanitas, explica los motivos detrás de este hallazgo.

Qué beneficios tiene mirar series para la salud mental según la psicología

Ver series puede representar mucho más que una forma de entretenimiento: se transforma en un escape emocional que ayuda a desconectar del estrés diario, enfocando la mente en historias ajenas. Según Andrea Trujillo, el efecto que tienen las series sobre nuestro estado de ánimo se vincula al sistema de recompensa cerebral, conectado con el sistema límbico, que es clave en la regulación emocional. Al no requerir esfuerzo físico o mental, ver series se vuelve una fuente fácil de gratificación.

Uno de los aportes más valiosos de esta actividad para la salud mental es su aspecto social. Compartir episodios con seres queridos o comentarlos en redes sociales favorece la interacción y genera placer compartido. Además, al observar las emociones de los personajes, se activa la empatía y muchas veces se despiertan emociones propias a través de esas vivencias.

También se destacan sus efectos relajantes. Incorporar el hábito de ver series como parte de la rutina ayuda a estructurar el tiempo libre y permite una pausa mental efectiva. La elección del tipo de contenido también influye: las comedias o aventuras alivian emocionalmente, mientras que los dramas pueden facilitar la reflexión personal.

En definitiva, mirar series con moderación y conciencia puede ser una práctica de bienestar emocional: ayuda a regular estados de ánimo, fortalecer relaciones, reflexionar y encontrar tranquilidad. Lejos de ser tiempo perdido, puede ser un recurso emocional accesible y valioso.