En un mundo donde la especialización es la norma, la idea de gestionar dos carreras simultáneamente podría parecer desalentadora. Sin embargo, los textos de Harvard escritos por el autor Kabir Sehgal abordan un dilema común: profesionales que aspiran a incursionar en áreas distintas a su especialización, pero que se sienten frenados por el temor al cambio y al fracaso.

En lugar de abandonar su campo actual, Sehgal propone una solución audaz: comprometerse con dos carreras. Según él, esta elección no solo es viable, sino que también enriquece ambas facetas profesionales.

Por qué se debe estudiar dos carreras según Harvard

Entre los principales beneficios según el reconocido escritos, se encuentran los siguienes:

Subsidia ​​el desarrollo de tus habilidades

Kabir comparte su experiencia personal para ejemplificar los beneficios de este enfoque. Su carrera en el ámbito corporativo no solo financia su pasión por la producción musical, sino que también le otorga habilidades valiosas que le permiten destacar en ambos campos.

Afirma que "Mi trabajo diario no sólo me brindó el capital para hacer álbumes, sino que también me enseñó las habilidades para tener éxito como productor".

Podes hacer amigos en diferentes círculos

Sehgal destaca la importancia de establecer conexiones en diversos círculos. Su experiencia tanto en 'Wall Street' como en los ámbitos literario y musical le ha permitido brindar perspectivas únicas a sus clientes, generando un valor añadido en todas sus áreas de trabajo.

Promueve la innovación

La interacción entre diversas profesiones también fomenta la innovación. Sehgal menciona a Steve Jobs, quien abogaba por la fusión de la tecnología con las artes y las humanidades.

Kabir Sehgal, por su parte, aplicó este enfoque interdisciplinario para respaldar a los músicos afectados por el huracán Katrina. Combinando conceptos de 'Wall Street' con la cultura musical, creó una solución sostenible para recaudar fondos.