Los científicos se basaron en secuencias genómicas de alta calidad de 32 especies vivas que representan 23 de los 26 órdenes conocidos de mamíferos. Incluían humanos y chimpancés, conejos, manatíes, ganado doméstico, rinocerontes, murciélagos y pangolines.

El análisis, que se publica en Proceedings of the National Academy of Sciences también incluyó los genomas de pollo y caimán chino como grupos de comparación, consignó la agencia de noticias Europa Press.

Algunos de estos genomas se están produciendo como parte del Proyecto Earth BioGenome y otros esfuerzos de secuenciación del genoma de la biodiversidad a gran escala.

"Nuestros resultados tienen implicaciones importantes para comprender la evolución de los mamíferos y para los esfuerzos de conservación", dijo en un comunicado Harris Lewin, profesor distinguido de evolución y ecología en la Universidad de California.

Los investigadores encontraron nueve cromosomas completos o fragmentos de cromosomas en el ancestro de los mamíferos, cuyo orden de genes es el mismo en los cromosomas de las aves modernas.

"Este notable hallazgo muestra la estabilidad evolutiva del orden y la orientación de los genes en los cromosomas durante un período evolutivo prolongado de más de 320 millones de años", dijo Lewin.

Los resultados ayudarán a comprender la genética detrás de las adaptaciones que han permitido que los mamíferos prosperen en un planeta cambiante durante los últimos 180 millones de años, dijeron los autores del estudio.