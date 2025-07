En la era digital, el celular se ha convertido en un objeto casi indispensable en la vida cotidiana de muchas personas. La dependencia de este dispositivo va más allá de la simple comunicación. Diversos estudios y expertos en Salud mental comenzaron a analizar este fenómeno, conocido popularmente como “ansiedad por separación del celular” o “nomofobia”.

Esta sensación inquietante que experimentan muchas personas al no tener su dispositivo cerca se ha convertido en un tema central para entender las nuevas formas de ansiedad relacionadas con la tecnología y el comportamiento humano.

Qué significa que te de ansiedad no tener el celular cerca según la psicología

En un mundo hiperconectado, la simple idea de estar sin el celular puede generar una angustia real y palpable para muchas personas. Este fenómeno, conocido como nomofobia (del inglés no mobile phone phobia), se refiere al miedo irracional a no tener acceso al teléfono móvil. Aunque no es una patología en sí, puede ser síntoma de trastornos de ansiedad o dependencia emocional digital.

Cintia, de 29 años, describe su experiencia: “Es una mezcla de inquietud y vacío. Como si me estuviera perdiendo algo importante. Si salgo sin el celular, vuelvo; no puedo estar tranquila. Me siento incomunicada, vulnerable, aislada.”

No es un caso aislado. Un estudio de la Universidad de Iowa reveló que el 77% de los encuestados sentían ansiedad cuando no podían usar su teléfono, especialmente en momentos de espera o soledad. Además, la Asociación Americana de Psicología (APA) señaló que el estrés vinculado a la conectividad constante ha aumentado mucho en la última década.

La raíz de esta dependencia está en cómo las aplicaciones móviles están diseñadas para generar estímulos breves, constantes y gratificantes. Cada “like”, mensaje o notificación provoca una descarga de dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa.

“La dopamina actúa como un refuerzo. Cuanto más usamos el celular, más lo necesitamos para sentirnos bien. Por eso, cuando el celular no suena o no tenemos mensajes, el cerebro entra en una especie de abstinencia”, explica Luciana Palacios, especialista en adicciones conductuales.