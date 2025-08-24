El uso del celular se ha convertido en una extensión de la vida cotidiana, y la forma en que las personas configuran sus dispositivos puede reflejar hábitos y comportamientos particulares. Mantener el teléfono en silencio es una práctica cada vez más habitual, y ha despertado la curiosidad de especialistas en Salud y psicología.

Los expertos analizan cómo esta conducta puede estar relacionada con la manera en que cada individuo gestiona su entorno, sus tiempos y su necesidad de concentración o privacidad. No se trata solo de una cuestión tecnológica, sino de patrones de comportamiento que reflejan aspectos más profundos de la personalidad.

Qué significa tener el celular siempre en silencio según la psicología

Algunos estudios de universidades de Estados Unidos han analizado este comportamiento y lo atribuyen al “deseo de controlar las interacciones con el entorno”.

Los psicólogos coinciden en que esta actitud está vinculada a la protección del espacio personal, lo que explica por qué muchas personas optan por silenciar su teléfono móvil: buscan evitar el ruido y mantener una especie de barrera que impida a otros conocer sus movimientos o distraer su atención.

De manera complementaria, un estudio publicado en Journal of Neuroscience señala que esta práctica crea un límite que impide que personas ajenas a nuestro círculo interfieran, protegiendo así nuestro bienestar. Según los expertos, desactivar el sonido del celular se ha convertido en una forma habitual de autoprotección en muchas culturas.