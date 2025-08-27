La joven ingeniera del CONICET que recibió un importante premio por su descubrimiento, reclamó financiamiento para la ciencia

Se llama Camila Fernández, es ingeniera biomédica egresada de la Universidad Nacional de San Martín y desarrolló junto al CONICET y otras universidades, un proyecto que facilita la regeneración ósea. ¿Cómo? Creó con impresoras 3D una prótesis de huesos que evita infecciones.

Por ello, Camila recibió un premio del Centro Argentino de Ingenieros, que reconoció su proyecto final de carrera entre más de 100 trabajos de distintas especialidades.

Además, su investigación abre una nueva ventana para el desarrollo de prótesis de huesos en 3D fabricadas con biomateriales que permiten que las células se adhieran, crezcan y formen nuevo tejido óseo sin provocar rechazos ni efectos tóxicos.

Ella lo explicó así en La Nación+: “Parte de mi participación fue incorporar un potencial antimicrobiano a estas prótesis biodegradables a partir del uso de extractos de plantas medicinales”.

Y se entusiasmó a futuro, por la ventana que abre su investigación: “Actualmente la línea de investigación del proyecto abarca más y sigue avanzando con muchos profesionales involucrados. Si bien hemos conseguido resultados alentadores in vitro y por eso el reconocimiento, aún queda un largo camino por recorrer para lograr la transferencia tecnológica y que esto sea una realidad”.

A su tiempo, y ante la cara de admiración que generó en los periodistas del canal oficialista, Camila reclamó: "Este tipo de desarrollos necesitan apoyo y financiamiento, porque llegar a la aplicación en salud implica muchos ensayos y un camino largo".

Y remató: “Esto salió del CONICET, de Argentina. La universidad pública me dio la oportunidad de crecer y participar en proyectos de renombre… La cabeza está, hay muy buenas ideas, el tema de financiar la ciencia tiene que pasar siempre”.

Hecho en Argentina

El proyecto se llevó adelante en el Laboratorio de Biomateriales, Biomecánica y Bioinstrumentación (Lab3Bio), que forma parte del Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas (ITECA), un espacio interdisciplinario en el que confluyen investigadores de CONICET, la UNSAM y otras universidades públicas.

Las prótesis hechas con impresión 3D son biodegradables y bioabsorbiblesLas prótesis hechas con impresión 3D son biodegradables y bioabsorbibles Camila se incorporó al Lab3Bio en 2022 como becaria aportando su trabajo al desarrollo de prótesis biodegradables impresas en 3D para regeneración ósea.

Las prótesis desarrolladas tienen dos particularidades: son biodegradables y bioabsorbibles. El objetivo es que el cuerpo las reconozca como algo propio, de modo que las células puedan crecer y proliferar sobre los andamios de material impreso.