En la búsqueda de llevar una vida más saludable, muchos expertos recomiendan aprovechar al máximo los beneficios que pueden encontrarse en alimentos naturales. Una en particular se destaca por sus múltiples usos y por el creciente interés que despierta entre quienes cuidan su Salud de manera integral.

No sólo se trata del interior de las frutas y verduras, sino también de esas partes que muchas veces suelen ser descartadas. Esta fruta en particular no solo es comestible, sino que además concentran una buena cantidad de nutrientes y compuestos bioactivos que podrían favorecer el bienestar general.

Los beneficios de utilizar la cáscara de banana

Especialistas aseguran que la cáscara de banana puede aportar beneficios al cuerpo humano. Si bien esta fruta destaca por su dulzura y su aporte nutricional, su piel también tiene usos y beneficios interesantes.

Puede ser hervida para obtener bebidas saludables, empleada en la elaboración de chutneys con sabores marcados, combinada con azúcar y agua para crear postres, o incorporada en licuados como fuente extra de fibra. Entre sus principales beneficios se encuentran:

El cuidado de la piel

De acuerdo con el sitio especializado Healthline, la cáscara de banana puede ser una aliada natural en el mantenimiento de una piel saludable. Uno de sus usos más populares consiste en frotar la parte interna sobre el rostro para lograr un efecto suavizante y un brillo más uniforme.

Efecto blanqueador en los dientes

Una investigación del Instituto Halgekar de Ciencias Dentales, en India, indicó que las cáscaras de banana poseen propiedades antibacterianas que pueden combatir bacterias asociadas a enfermedades como la gingivitis. Algunas corrientes de la medicina natural proponen que al frotar la cáscara sobre los dientes todos los días durante una semana, se podría mejorar su tonalidad.

Utilidad en la jardinería ecológica

En el ámbito de la horticultura, las cáscaras de banana representan una alternativa económica y ecológica como fuente de nutrientes. Pueden ser incorporadas al suelo para nutrir a las lombrices, preparadas en fertilizante líquido al mezclarlas con agua, o utilizadas para repeler plagas en arbustos como los rosales.

Limpieza del hogar

Más allá de sus beneficios para la salud y la jardinería, las cáscaras de banana pueden emplearse en tareas domésticas. Frotar objetos de plata con su interior ayuda a restaurar su brillo original, según lo explica BHG.