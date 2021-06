Marta Cohen es una patóloga pediátrica argentina que actualmente trabaja en Inglaterra. Desde allí consideró a la variante Delta del coronavirus como "una variante para preocuparse"; al tiempo que resaltó que en la India "causó una gran cantidad de enfermos y muertos, con saturación de los hospitales".



"Al parecer esta variante afectaría el páncreas. Va a ser la variante que predomina en el mundo. Tiene un 40% más de contagiosidad que la variante británica, a la que ya desplazó", expresó Cohen, egresada de la Universidad Nacional de La Plata y residente en el Reino Unido.

La profesional, distinguida con la "Orden del Imperio" por su investigación de más de diez años sobre la muerte súbita de niños lactantes en la ciudad de Sheffield, dijo que coincide con las definiciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien expresó su inquietud por la aparición de la variante Delta, y en ese sentido destacó que "es para preocuparse".



En la Argentina ya se detectaron dos casos de la variente Delta de Covid-19, sobre los cuales se informó que se trata de dos menores residentes en la Ciudad de Buenos Aires que regresaron a Ezeiza desde París el 24 de abril y que están transitando los diez días de aislamiento.



"La única manera de pelear contra está variante no es cerrar las fronteras pero sí controlar mucho, continuar con las restricciones y tener la segunda dosis de la vacuna", expresó Cohen en declaraciones a radio Provincia de Buenos Aires.



La mujer entiende que para frenar el avance de la nueva cepa "se deben incrementar los testeos y la vacunación en sus dos dosis porque cambió el paradigma". Y concluyó: "En Reino Unido estamos muy preocupados: el Gobierno (de Boris Johnson) debate si va a relajar todo o no porque económicamente es un desastre. La cuarentena no es tan estricta y siguen vacunando 600 mil dosis diarias".