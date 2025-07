La relación entre el café y la salud vuelve a estar en el centro de debate, ya que un reciente estudio sugiere que tomar esta bebida de manera regular podría aumentar las chances de alcanzar la vejez con un buen estado físico y mental.

Los datos fueron presentados este mes en la conferencia Nutrition 2025, organizada por la American Society for Nutrition. El informe forma parte del Nurses’ Health Study, una de las investigaciones más amplias y prolongadas sobre hábitos de vida y bienestar.

Por qué tomar café todos los días puede ayudarte a envejecer mejor

La investigación, liderada por Sara Mahdavi de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, analizó el impacto del café en la salud a largo plazo tomando como referencia a un grupo de enfermeras estadounidenses. Las participantes del estudio pertenecen a una cohorte registrada dentro del Nurses’ Health Study, un seguimiento de larga duración.

Para definir qué significa “envejecer de manera saludable”, los expertos aplicaron criterios rigurosos: las voluntarias debían haber cumplido al menos 70 años, contar con un buen estado físico y mental, no tener problemas de memoria ni enfermedades neurodegenerativas, y permanecer libres de 11 afecciones crónicas como cáncer, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, Parkinson o esclerosis múltiple.

Según el informe presentado en la American Society for Nutrition, por cada taza extra de café consumida al día, se observó un aumento de entre 2% y 5% en la probabilidad de alcanzar una vejez saludable. Este beneficio fue exclusivo del café con cafeína, ya que ni el descafeinado ni el té mostraron un efecto similar.

Los investigadores tuvieron en cuenta múltiples variables que podrían influir en los resultados, como la edad, el índice de masa corporal (IMC), la actividad física, el consumo de alcohol y tabaco, la cantidad de proteínas ingeridas y el nivel educativo. Estos datos se actualizaban cada cuatro años, lo que permitió un ajuste más preciso de los análisis y minimizó posibles errores.

A pesar de la solidez del estudio, los especialistas aclararon que se trata de una asociación, no de una relación causa-efecto. No se puede afirmar que el café provoque directamente un envejecimiento saludable. Además, señalaron que los resultados no necesariamente son aplicables a otras poblaciones, ya que el estudio se centró exclusivamente en mujeres enfermeras de Estados Unidos.

Este trabajo de Harvard se suma a otros estudios recientes sobre el vínculo entre el café y la longevidad. En 2018, una investigación publicada en JAMA Internal Medicine, basada en medio millón de personas, también encontró que quienes consumen mucho café tienden a vivir más tiempo.