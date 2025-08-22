Hoy en día es común observar en las calles a numerosos individuos que salen a caminar con sus animales de compañía, mientras que otros eligieron criarlos como verdaderos “perrhijos”. Según la psicología, esta práctica también se vincula con la salud emocional y afectiva de las personas.

Durante los últimos años apareció una expresión que busca describir y resignificar el lazo entre los seres humanos y sus mascotas: perrhijos.

Qué significa tener perrhijos según la psicología

De acuerdo con una investigación realizada por la Universidad de Harvard, un 68% de los millennials manifiesta preferir criar mascotas antes que tener hijos biológicos. La psicología analiza este fenómeno y lo relaciona tanto con el bienestar como con la salud emocional de las personas.

Especialistas en psicología evolutiva señalan que la relación con los perros estimula los mismos circuitos neuroquímicos que la crianza de un hijo, en especial la liberación de oxitocina, conocida como la hormona del apego y del amor. Para muchos, los “perrhijos” representan una manera de experimentar el rol de cuidadores sin enfrentar exigencias como los altos costos educativos o los cambios drásticos en el estilo de vida.

En una sociedad con índices crecientes de ansiedad y soledad —acentuados tras la pandemia—, los perros ofrecen compañía estable y afecto incondicional. Estudios del NIH confirman que acariciar a un perro disminuye el cortisol (hormona del estrés) hasta en un 58% y eleva los niveles de serotonina.

Para jóvenes adultos que retrasan la maternidad o paternidad, así como para mayores con el “nido vacío”, las mascotas funcionan como figuras de apego seguro. Sin embargo, terapeutas advierten que una dependencia excesiva hacia los animales puede obstaculizar la construcción de vínculos humanos más profundos.

El fenómeno se refleja en celebraciones como fiestas de cumpleaños para perros, vestuarios de lujo e incluso rituales de duelo similares a los que se viven con la pérdida de un hijo humano. Una publicación en Journal of Social Psychology halló una correlación entre altos niveles de antropomorfismo en dueños de mascotas y mayores puntajes en escalas de soledad existencial.

Los especialistas coinciden en que los efectos positivos de criar “perrhijos” son indudables: promueven la empatía, la adquisición de rutinas y el desarrollo de un propósito vital. No obstante, advierten sobre los riesgos de sustituir completamente las relaciones interpersonales por el vínculo con los animales.