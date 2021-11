Boston Dynamics, la empresa estadounidense de robótica, presentó de esta particular manera a Spot, su perro robot al que se lo puede ver imitando los pasos que el mítico Mick Jagger y el resto de la banda en el videoclip Start Me Up de Los Rolling Stones.

Spot muestra toda su destreza y habilidad para moverse como el cantante y es la manera que encontró la empresa Boston Dynamics de demostrar que sus robots pueden ser tan ágiles como los humanos.

El clip, que dura 1:24 minutos, conmemora el lanzamiento del álbum Tattoo You, de 1981; sin embargo, la versión de la firma de ingeniería y robótica se llama “Spot Me Up” por el nombre del perro robot.

“Hace 40 años, The Rolling Stones publicó su icónico álbum Tattoo You. Hoy los estamos ayudando a celebrar”, explica la compañía al momento de compartir el video.

Boston Dynamics está interesado en vender sus robots a clientes comerciales como herramientas para inspeccionar y vigilar fábricas, centrales eléctricas, minas y similares.