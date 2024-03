Alcanzar la felicidad fue una de las ideas constantes en las reflexiones de científicos, filósofos y teóricos a lo largo de los tiempos. Sin embargo, pocos estudios arrojaron tanta luz sobre el tema como el que aún se lleva a cabo por investigadores de la Universidad de Harvard.

Desde hace años, Robert Waldinger, psiquiatra y psicoanalista, dirige actualmente el mayor estudio jamás realizado sobre la felicidad y el bienestar en la vida de las personas. Este trabajo, que comenzó en 1938 y continúa hasta hoy, es considerado el más largo sobre este asunto y está amparado por la Escuela de Medicina de Harvard.

Qué dice Harvard sobre la cantidad de amigos de confianza que hay que tener

El estudio también explora cómo mantener estas relaciones a lo largo del tiempo. Waldinger compartió su perspectiva sobre cómo pequeños gestos o muestras de atención pueden fortalecer los lazos afectivos. “La gente que más hacía por mantener sus relaciones era más feliz y tenía mejores relaciones”, reveló. En este sentido, el experto sugiere que las relaciones requieren cuidado y atención constantes para prosperar.

De hecho, reflexionando sobre su propia experiencia, Waldinger destacó la relevancia de estas pequeñas acciones. “Observamos que la gente que mantenía buenas relaciones tenía pequeños gestos de atención a menudo”, dijo. “Cosas tan pequeñas como llamar a un amigo, mandarle un mensaje solo para saludar o llamarlo por teléfono, mandarle un correo, y en particular sacar tiempo para dar un paseo, para tomar un café... cualquier cosa, pero hacer planes de manera habitual con la gente a la que quieres mantener en tu vida cotidiana”, afirmó.

Al mismo tiempo, la investigación también reveló cómo las relaciones afectan nuestra salud física y emocional. “Las buenas relaciones fomentan la salud física y la longevidad”, señaló y añadió: “Es una de las formas de ayudarnos a regular las emociones negativas”. En otras palabras, según su argumento, el apoyo emocional que proporcionan las relaciones sólidas puede amortiguar los efectos negativos del estrés en nuestro cuerpo y mente.

En líneas generales, se considera que el estudio de Harvard ofrece una visión valiosa de la importancia de las relaciones en nuestra vida diaria. Waldinger y su equipo hacen hincapié en que la felicidad y la salud no son logros individuales, sino que están profundamente entrelazadas con nuestras conexiones con los demás. “Todo el mundo necesita sentir que es parte de algo. Es importante sentir que puedo confiar en alguien, que le puedo contar mis preocupaciones, que me va a aconsejar cuando me preocupe algo en la vida o alguien de mi familia o mi trabajo”, concluyó.