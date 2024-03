Tener autoconfianza hace que te sientas preparado para hacer frente a los desafíos del día a día, que le des valor a tu potencial y a tus propias habilidades confiando en superar las adversidades y así lo estudió la Universidad de Harvard. Ser una persona emocionalmente segura te permite gestionar mucho mejor los conflictos y tomar así buenas decisiones.

Las personas que poseen autoconfianza tienen ciertas peculiaridades y una de ellas es repetirse una serie de instrucciones que les sirven para afianzar su seguridad. La doctora Cortney S. Warren ha definido las 9 frases que se repiten a ellos mismos cada día para que las asumas tú también como parte de tu gestión emocional. Primero será un ejercicio que deberás practicar pero pronto pasaran a ser un hábito inconsciente que formará parte de tu vida.

Las 9 frases que dicen quienes tienen autoconfianza según Harvard

Permitime pensar en eso antes de responder

Recuerda esta frase siempre que recibas un comentario que te parece poco agradable. Darse tiempo para elegir las respuestas sin reaccionar de forma impulsiva permite que nos expresemos mejor y es una característica de las personas emocionalmente seguras. Cuando te digan o comenten algo que te frustra, es mejor que digas que no tienes una respuesta en ese momento. Puedes decir también: "Ahora mismo no quiero decir algo que podría lamentar más tarde. ¿Podemos retomar esta conversación mañana?". Actuar así te hará ganar control en situaciones de tensión.

No

Cuando te pidan hacer algo que no te apetece, recuerda la posibilidad de decir algo tan sencillo como "NO". Las personas emocionalmente seguras se sienten cómodas estableciendo límites y son claras acerca de lo que están dispuestas a hacer y lo que no. No dudes en defender tus propios principios morales, necesidades y deseos. Si no te atreves a ser tajante, también puedes decir: "Lo siento, ahora mismo no puedo ayudarte con esto" o "Gracias por tenerme en cuenta, pero ahora mismo no me apetece hacerlo."

No me siento cómodo con eso

Si alguien te trata mal debes recordar esta frase. Una persona emocionalmente segura comunica sus necesidades de manera respetuosa y no teme expresar cómo se siente cuando alguien le trata mal. Ante una situación en la que sientas que están sobrepasando algunos límites o te están faltando al respeto recuerda qué es lo que dice una persona emocionalmente segura: "No me gusta que me trates así", "Si me tratas así voy a alejarme de ti porque esto no es saludable para mí".

Así soy yo y estoy orgulloso de ello

Esta es otra de las frases comunes en las personas emocionalmente seguras. Cuando los demás te hagan dudar sobre la persona que deberías ser, recuerda esta expresión y repítetela como un mantra. Tus amigos y seres queridos entenderán que eres como quieres ser. También puedes decir: "Lo que ves es lo que obtienes." o "Puede que no te guste esto de mí, pero yo estoy bien con ello."

¿Soy así?

A veces los demás nos hacen una observación o crítica y, al contrario de lo que pudiera parecer, reaccionar a la defensiva es un síntoma de inseguridad. Cuando recibas una crítica constructiva analiza y considera esta visión para saber si puedes mejorar. Decir frases como: "Gracias, no me había dado cuenta de que estaba actuando así." o "Vaya, supongo que sí debería cambiar eso de mí", en lugar de convertirte en una persona débil te hace ganar seguridad.

Voy a trabajar en eso

Enlazado con lo anterior, una persona emocionalmente segura se muestra capaz de esforzarse para hacer un cambio y así mejorar sus relaciones significativas. Cuando alguien cercano a ti te pida que intentes cambiar algo de ti, en lugar de tomártelo como una crítica a tu persona, recuerda que esta es tu oportunidad para crecer emocionalmente y fortalecer tus relaciones. Pensar que eres capaz de trabajar tus emociones y sentimientos para con los demás, hará que te quieras más a ti mismo.

Lamento que estés pasando por eso, ¿cómo te puedo ayudar?

Ser empático y no juzgar a los demás es una forma de entender también que nosotros mismos podemos en ocasiones tener un mal día o pasar una mala época y que, si ocurre, no debemos fustigarnos. Cuando alguien está pasando un mal momento y le ofreces tu ayuda, tú también creces emocionalmente.

Esto me importa

Según la Dra. Cortney Warren, esta es otra de las frases que suelen repetir las personas emocionalmente seguras. Cuando hay que tomar decisiones, tener creencias sólidas hace que no dudemos. Si tienes que elegir o tomar un camino y sentirte segura o seguro con tu elección, revisa tus valores, lo que es importante para ti, lo que para ti es más ético. Decir cosas como "Me importa mucho esto, incluso si a ti no." o "Creo que debo defender esto" es propio de una persona que muestra seguridad emocional.

Lo voy a intentar

Ser emocionalmente seguro significa también pensar que las cosas van a salir bien, incluso cuando hemos fallado al intentarlo. Si cuando algo te ha salido mal, en lugar de lamentarte, te dices que puedes intentarlo de nuevo, estarás poniendo en práctica una estrategia personal de afrontamiento que te hará salir fuerte de la experiencia.