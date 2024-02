Un estudio reciente de la Universidad de Harvard presentó los resultados de una evaluación en la que analizan las formas en que la gente se relaciona y de qué manera se puede caer bien a los otros. De acuerdo a lo que explica la investigación, la clave está en el arte de la conversación y la empatía genuina.

De acuerdo con el aporte que hacen los investigadores de la Universidad de Harvard, el 40 % de las interacciones diarias giran en torno a compartir nuestras experiencias y emociones. Este acto de autorevelación, según los estudios, genera en nuestro cerebro placer comparable al del dinero o la comida. En resumen, nos encanta hablar de nosotros mismos.

Cómo causar una buena impresión según un estudio de Harvard

Aristóteles, en su obra "Política", ya destacaba la naturaleza social del ser humano. Desde entonces, el misterio de la simpatía ha cautivado a muchos. Pero cuál es la explicación que esbozan desde la Universidad de Harvard.

Científicos de la universidad revelan que el secreto es hacer preguntas y practicar la escucha activa. En un estudio donde se analizaron miles de interacciones, se demostró que aquellos que realizaban más preguntas durante una conversación eran percibidos como más agradables y generaban relaciones más sólidas.

La clave está en mostrar interés genuino por la otra persona, en vez de centrarnos exclusivamente en nosotros mismos. Las personas humildes que demuestran curiosidad por los demás destacan en este aspecto. Asimismo, el estudio indica que la conversación es solo el primer paso. Harvard señala que la empatía, la autenticidad y una actitud positiva también son cualidades que nos hacen más atractivos ante los demás. Ser genuino y natural, además de mostrar una actitud optimista y un sentido del humor sutil, son rasgos que suelen ser valorados en cualquier contexto social.

Sin embargo, ser simpático no significa forzar una personalidad que no nos corresponde. Harvard nos recuerda que cada individuo es único y que, a pesar de seguir estos consejos, siempre habrá personas que no nos caigan bien, ¡y está bien!

Para finalizar, desde Harvard puntualizan en que se deben enfocar en generar conversaciones naturales, mostrar interés genuino en los demás, evitar hablar demasiado sobre nosotros mismos y hacer más preguntas que inviten a la otra persona a hablar de sí misma. Es un proceso gradual que puede llevarnos desde preguntas superficiales hasta temas más profundos, pero que sin duda, nos ayudará a causar una impresión más positiva en nuestras interacciones sociales.