Mantener contacto con una expareja es una situación que genera muchas preguntas y reflexiones, tanto a nivel emocional como social. Para muchas personas, la decisión de seguir hablando con un ex puede ser una fuente de confusión, curiosidad o incluso conflicto interno, y por eso se analiza desde distintos enfoques de la Salud, incluida la psicología.

En este contexto, el interés por entender qué implica psicológicamente continuar en comunicación con un ex crece, ya que puede aportar claves sobre vínculos emocionales, hábitos relacionales y la manera en que las personas manejan el duelo y la adaptación tras una ruptura.

Qué significa seguir hablando con tu ex según la psicología

Eva Murillo, psicóloga especializada en inteligencia emocional, analizó cómo influye el contacto con una expareja en el proceso emocional tras una ruptura. Según explicó, mantener la comunicación abierta prolonga el dolor y dificulta la elaboración del duelo, aunque aclaró que el extremo opuesto (cortar el vínculo por completo) tampoco siempre resulta beneficioso.

Murillo señaló que el llamado “contacto cero” puede brindar un alivio inmediato al eliminar rutinas y estímulos que reactivan el sufrimiento. Sin embargo, advirtió que esto no implica necesariamente un verdadero avance, ya que la persona puede seguir hablando de su ex con su entorno o mantener pensamientos repetitivos en su interior.

En este sentido, subrayó que el problema no es el silencio en sí, sino la rumiación que persiste internamente. Para la especialista, lo clave es aprender a mirar hacia adentro y darle forma al dolor sin castigarse, entendiendo que soltar no significa olvidar, sino reorganizar la experiencia. El paso esencial, concluyó, es dejar de girar emocionalmente en torno a la expareja para poder avanzar y cerrar el ciclo.