Jugar siempre al mismo número en la lotería es un hábito que muchos adoptan sin pensarlo demasiado, pero los expertos en salud y comportamiento sugieren que detrás de esta conducta pueden existir razones más profundas que van más allá del simple azar.

La repetición de un mismo número también puede estar vinculada a creencias personales, recuerdos afectivos o rituales que brindan seguridad emocional. Estudiar estos comportamientos permite comprender cómo los hábitos, las emociones y la percepción de la suerte se entrelazan en la mente humana.

Qué significa jugarle siempre a los mismos números en la lotería según la psicología

La Real Academia Española (RAE) define la superstición como "una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón". En el caso de la lotería, esto se refleja en quienes compran siempre el mismo número, convencidos de que, por la constancia, eventualmente será premiado.

Desde Alba Psicólogos explican que, cuando dos situaciones ocurren juntas, la primera suele asociarse como causa de la segunda. Por ejemplo: "Dar un beso a mi madre me hace sentir que soy un buen hijo". De este modo, las supersticiones no son dañinas en sí mismas, pero pueden influir en aspectos importantes de la vida, como un examen difícil o un desafío laboral.

En el contexto de los juegos de azar, muchas personas mantienen el mismo número por experiencias previas de éxito o por motivos emocionales, como fechas significativas. En otros casos, la elección se vincula con la búsqueda de exclusividad, buscando cifras poco comunes para que su boleto sea único.

Para quienes siguen esta práctica, no se trata solo de suerte, sino también de sentir que el número elegido les pertenece de alguna manera.