Los cambios en la apariencia suelen generar atención y despiertan curiosidad sobre lo que reflejan más allá de lo estético. Tras una separación, muchas personas recurren a transformaciones, y los expertos en Salud mental y psicología estudia qué mensajes internos o emociones pueden estar asociados a estos actos.

Entre ellos, cortarse el pelo se percibe como un gesto común, pero cargado de significados según la situación de vida de cada persona. El interés reside en conocer qué emociones, simbolismos o intenciones se esconden detrás de esta práctica.

Qué significa cortarse el pelo después de separarse según la psicología

Según los especialistas, cortarse el cabello largo suele ser un símbolo de transformación: un gesto que permite soltar el pasado y reafirmar la propia identidad.

Además, refleja un deseo de renovación, de tomar el control sobre la vida y de mostrar tanto a uno mismo como a los demás que comienza un nuevo capítulo.

Entre las principales interpretaciones que destacan los expertos se encuentran: