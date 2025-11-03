Elegir estar solo en lugar de acompañado puede parecer un acto cotidiano, pero desde la psicología tiene interpretaciones interesantes sobre la personalidad y la salud emocional de cada individuo. Esta decisión refleja cómo algunas personas valoran el tiempo para sí mismas, la introspección y la autonomía.

Este comportamiento también puede indicar un nivel de confianza en sí mismos y satisfacción con su propia compañía. Optar por la soledad no necesariamente implica aislamiento negativo; puede ser una estrategia para recargar energías, reflexionar y establecer límites saludables en las relaciones.

Qué significa que te guste más estar solo que acompañado según la psicología

La doctora Patricia O’Donnell, psiquiatra y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina, explicó que existen dos formas de vivir la soledad: la padecida y la elegida.

En este sentido, resaltó que la soledad voluntaria no implica aislamiento ni exclusión, sino la posibilidad de "estar en soledad" como un espacio enriquecedor e inspirador. Muchos creadores recurren a este tipo de soledad para nutrir su desarrollo espiritual, artístico o intelectual, ya que la originalidad suele requerir un trabajo meditativo y concentrado en soledad.

Cuando la soledad es elegida, es habitual experimentar una sensación de tranquilidad. Esto se debe a que brinda la oportunidad de escuchar los propios pensamientos, procesar emociones y fomentar la autoconciencia e independencia.

Así, la soledad puede transformarse en un verdadero espacio para recuperar la calma interior, reflexionar y recargar energías, permitiendo un contacto más profundo con uno mismo y favoreciendo la creatividad y el bienestar emocional.