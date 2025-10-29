Para muchas personas en Argentina, los recuerdos de la escuela o la universidad evocan una etapa de juventud, vitalidad y buena salud emocional. No obstante, para numerosos adultos, soñar con regresar al aula puede transformarse en una auténtica fuente de ansiedad o inquietud.

El especialista en interpretación de sueños, Ernesto Priani Saiso, explicó en un video de TikTok que estos escenarios oníricos vinculados al ámbito académico —donde suelen aparecer sensaciones de fracaso, estrés o tareas inconclusas— no reflejan tanto experiencias del pasado, sino más bien el estado emocional y psicológico actual de quien los sueña.

Qué significa soñar que vas a la escuela según la psicología

Uno de los sueños más frecuentes es aquel en el que estamos a punto de graduarnos, pero descubrimos que aún falta aprobar una materia o, incluso peor, que existían clases a las que jamás asistimos y recién ahora lo recordamos.

Esa sensación de algo inconcluso se mezcla con la angustia por una obligación pendiente o desconocida. Soñar con el miedo a reprobar un examen suele ser, en realidad, una manifestación simbólica del temor a fallar o no cumplir con las expectativas en algún aspecto de la vida cotidiana.

Según explica Ernesto Priani, cuando en el sueño aparece la idea de que todos los estudios pierden validez y es necesario empezar desde cero, puede interpretarse como un reflejo de inseguridad o sensación de insuficiencia personal. Un caso que él menciona es el de un usuario que dejó de tener este tipo de sueños una vez que consiguió empleo, lo que sugiere una relación directa entre la ansiedad académica y la estabilidad emocional o laboral.

Lo más llamativo, afirma Priani, sucede cuando la persona soñante es consciente dentro del sueño de que ya terminó sus estudios y posee su título universitario, pero aun así la inquietud persiste. Esto revela que el escenario escolar actúa solo como un símbolo: lo que verdaderamente se expresa es la ansiedad, el miedo o la falta de control que se experimenta en el presente.