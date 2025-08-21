Una especialista en psicología destacó cómo la salud emocional influye en aquellas personas que eligen la soltería, subrayando además los estereotipos que aún persisten en torno a esta elección de vida.

Existen individuos que prefieren no tener pareja porque valoran su independencia y disfrutan plenamente de estar solos. Desde el ámbito de la psicología se explicó que esta inclinación a vivir sin un vínculo amoroso puede estar vinculada con distintos rasgos de la personalidad y factores psicológicos propios de cada sujeto.

Qué significa no querer estar en pareja según la psicología

De acuerdo con un estudio realizado por el Pew Research Center, se estima que uno de cada cuatro jóvenes adultos alcanzará los 50 años sin haberse casado. El informe también señaló que la mitad de quienes permanecen solteros no tiene interés en iniciar una relación amorosa ni en salir con alguien.

“La soltería antes era vista como una situación en la que uno terminaba cuando no lograba encontrar pareja. Sin embargo, hoy muchas personas disfrutan de este estilo de vida. Para ellas, representa su mejor versión: se sienten más plenas, felices y con un sentido vital más fuerte. No consideran que estén ‘atrapadas’ en la soltería, sino que la eligen y la celebran”, afirmó la investigadora social Bella DePaulo.

La especialista aclaró además que, en términos académicos, se entiende como solteras a aquellas personas que viven solas, no están casadas, no conviven con una pareja romántica ni mantienen un vínculo amoroso estable.

“Con el crecimiento de quienes deciden vivir sin pareja, resulta cada vez más difícil encasillarlos bajo estereotipos como tristes, aislados o solteros porque no lograron encontrar a alguien. Esa mirada está quedando obsoleta”, sostuvo DePaulo.

Finalmente, advirtió: “En casi todas las áreas de la vida, las personas solteras suelen estar en desventaja. Incluso las más satisfechas enfrentan obstáculos por los prejuicios de su entorno. Muchos me cuentan que, cuando expresan que son felices y que desean permanecer solos, los demás simplemente no les creen”.