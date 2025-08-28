Crujir o “sonar” los huesos es un gesto que muchos realizan a diario casi sin pensarlo. Para algunos se trata de una costumbre, para otros de un hábito que les genera cierta sensación de alivio. Sin embargo, detrás de esta acción tan común puede esconderse un significado más profundo según explican médicos de Salud mental.

Desde el campo de la psicología, este comportamiento ha despertado el interés de especialistas que buscan comprender qué refleja realmente en quienes lo practican. ¿Por qué este hábito, que parece tan simple, podría estar relacionado con aspectos más complejos de la mente?

Qué significa que alguien cruja seguido sus huesos según la psicología

Crujirse los nudillos es una de esas costumbres que despierta debate entre quienes lo practican casi sin pensarlo y quienes no soportan escucharlo. Más allá de las reacciones inmediatas que provoca, la ciencia y la psicología han intentado explicar por qué tantas personas repiten este gesto de manera automática.

Especialistas señalan que se trata de una conducta que puede estar ligada a liberar tensión, reducir el estrés o, simplemente, a una forma de estimulación sensorial. Se la compara con hábitos cotidianos como morderse las uñas o mover las piernas, pequeños gestos que suelen pasar inadvertidos, pero que revelan un trasfondo de nerviosismo o ansiedad acumulada.

En paralelo, los expertos aclaran un mito que se ha instalado durante años: crujirse los nudillos no provoca artritis. Sin embargo, advierten que, como todo hábito, cuando se vuelve excesivo o aparece acompañado de dolor, hinchazón o limitación de movimiento, conviene prestar atención y consultar con un profesional.