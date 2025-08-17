Para algunos, compartir la vida con una mascota es sinónimo de compañía y conexión emocional; para otros, en cambio, la idea de convivir con un animal no resulta atractiva. Este contraste ha despertado el interés de psicólogos y especialistas en Salud y comportamiento humano, quienes han analizado qué factores pueden influir en esta preferencia.

Entender las razones detrás de esta postura no solo ayuda a comprender mejor a quienes no sienten afinidad por los animales, sino que también abre un debate sobre cómo nuestras vivencias y formas de percibir el mundo moldean nuestras relaciones con otras especies.

Qué significa que a alguien no le gusten los animales según la psicología

Los especialistas señalan que el rechazo o la indiferencia hacia los animales puede tener distintas causas: experiencias traumáticas previas, como haber sufrido un ataque o presenciado una escena violenta; incomodidad por la suciedad o pelos que dejan; o simplemente el deseo de evitar la responsabilidad de tener una mascota.

Aunque persiste la creencia de que a quienes no les gustan los animales son “malas personas”, el veterinario Guillermo Rico aclara que esta idea es equivocada: una mayor o menor afinidad hacia los animales refleja sensibilidad en ese aspecto particular, pero no determina la calidad moral de alguien.

No obstante, advierte que el problema se agrava cuando la simple evasión se transforma en rechazo activo o maltrato. En esos casos, ya no se trata de una preferencia personal, sino de una falla grave en la escala de valores, pudiendo incluso vincularse con rasgos de sociopatía.