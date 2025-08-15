En el ámbito de la salud mental y cognitiva, olvidar el nombre de alguien poco después de conocerlo o confundirlo con otro es una situación habitual que atraviesan personas de cualquier edad. De acuerdo con la psicología y la neurociencia, este hecho no debe interpretarse como una señal preocupante ni asociarse de forma directa con un deterioro de las funciones cerebrales.

Por el contrario, se trata de una consecuencia del modo en que el cerebro procesa, almacena y recupera datos. Además, hay técnicas simples que pueden contribuir a ejercitar la memoria y optimizar la capacidad para retener y recordar nombres.

Qué significa olvidar el nombre de las personas según la psicología

Neil Mulligan, docente de Psicología y Neurociencia en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, comentó al medio de la organización sin fines de lucro AARP, con sede en Estados Unidos, que resulta habitual equivocarse con los nombres, sobre todo cuando pertenecen a un mismo grupo, como en el caso de los niños.

Es común que, antes de acertar con el nombre correcto, muchas madres mencionen a varios de sus hijos. Según detalló Judith Heidebrink, codirectora del Programa de Trastornos Cognitivos en la Universidad de Míchigan, esta confusión ocurre porque el cerebro guarda la información dentro de redes de palabras relacionadas, lo que facilita los intercambios entre nombres de personas cercanas, como familiares o amigos.

Para Gabriela González Alemán, doctora en Genética del Comportamiento y neurocientífica (MN 33343), el cerebro es un órgano en permanente transformación gracias a la neuroplasticidad. Señaló que olvidar un nombre o una palabra de vez en cuando forma parte del funcionamiento normal de la mente y no implica que la información se pierda, ya que suele reaparecer con el tiempo. “A lo largo de la vida, a medida que acumulamos experiencias, las conexiones neuronales cambian y, con ellas, la manera en que pensamos. La actividad mental es dinámica y se ajusta constantemente”, afirmó.

Este fenómeno no es exclusivo de la vejez. Según González Alemán, personas de 30, 40 o 50 años también pueden atravesar episodios en los que cuesta recordar nombres o vocablos poco comunes, mientras que los términos habituales y los nombres de quienes vemos con frecuencia tienden a permanecer en la memoria con más facilidad.

David Ludden, profesor de psicología en Georgia Gwinnett College, escribió en un artículo para Psychology Today que nuestro cerebro está preparado para reconocer rostros de forma eficiente, aunque no ocurre lo mismo con los nombres. “Somos muy hábiles para identificar caras que ya hemos visto, y esto responde a una ventaja evolutiva”, indicó. El reconocimiento facial es clave para la interacción social, por lo que el cerebro ha desarrollado áreas especializadas para esta tarea. En cambio, memorizar nombres es un procedimiento independiente y más complejo.

En la misma publicación, las psicólogas Lise Abrams y Danielle Davis señalaron que, a diferencia de las palabras de uso común, los nombres propios no ofrecen pistas sobre la persona a la que hacen referencia, lo que los convierte en términos arbitrarios. Por ejemplo, la palabra “taza” evoca una imagen clara, pero un nombre como “María” no brinda información sobre quién lo porta.

Otra dificultad radica en que los nombres no tienen sinónimos. Si olvidamos una palabra común, podemos reemplazarla por otra de significado similar, pero esto no es posible con un nombre propio. Además, el apellido añade un reto adicional para la memoria.

Según González Alemán, una de las causas más frecuentes para olvidar nombres es la falta de atención, lo que no necesariamente implica un trastorno. “El olvido es una función normal de la memoria y cumple un propósito: priorizamos lo que es útil para nuestros objetivos. Mientras estos olvidos no interfieran en la vida diaria ni afecten otras capacidades, no existe un motivo para considerarlos patológicos”, aclaró.

Aun así, la especialista advirtió que es importante consultar a un médico si la dificultad para recordar impide realizar tareas habituales, cumplir con obligaciones diarias como pagar cuentas, o si incluso se olvidan palabras comunes como “taza”, ya que podría ser un signo de un problema de memoria más grave.

Además de mantener hábitos de salud como una alimentación equilibrada, actividad física regular y un descanso adecuado, es recomendable estimular el cerebro diariamente y aprender nuevas habilidades para fortalecer la memoria y las funciones cognitivas.