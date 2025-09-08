El lenguaje es mucho más que un simple medio de comunicación: refleja pensamientos, emociones y patrones de comportamiento. Especialistas en Salud estudian cómo ciertas palabras pueden influir en la percepción de uno mismo y de los demás, y cómo evitarlas puede tener efectos sutiles en la interacción diaria.

Evitar determinadas expresiones no es simplemente una cuestión de cortesía; puede estar vinculado a mecanismos internos de autocontrol, manejo de emociones o estrategias para reducir conflictos. Por eso, la elección consciente de palabras genera curiosidad sobre qué mensajes estamos transmitiendo sin darnos cuenta.

Qué significa evitar decir algunas palabras según la psicología

La psicología analiza este tipo de conductas y las vincula tanto con experiencias personales como con factores culturales.

Según los especialistas, muchas veces la motivación detrás de estas acciones tiene un origen emocional: cuando un número o término remite a un recuerdo doloroso, la persona puede buscar evitarlo para disminuir el impacto de esa memoria. Por ejemplo, alguien que vivió una pérdida en una fecha determinada podría rehuir ese número al asociarlo con tristeza.

El psicólogo Donald Saucier, de la Universidad Estatal de Kansas, señala que las supersticiones actúan como una estrategia para manejar la incertidumbre, como sucede con quienes evitan el número 13, el 666 o ciertas expresiones consideradas “malas señales”.

Por su parte, la psicóloga mexicana Mariana Salinas sostiene que estas conductas están relacionadas con la ansiedad, identificándose como una forma de evitación emocional, es decir, la tendencia a alejarse de estímulos que generan incomodidad o angustia.

En casos leves, este comportamiento suele ser simplemente una costumbre curiosa. Los expertos coinciden en que la terapia cognitivo-conductual es la herramienta más efectiva para abordarlo, al permitir cuestionar creencias irracionales y exponerse de manera gradual y controlada a los estímulos que provocan ansiedad, disminuyendo su impacto con el tiempo.