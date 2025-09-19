Cómo son las personas que evitan ir al médico en su vida según la psicología
Muchas personas pasan por este tipo de situaciones a lo largo de su vida, por lo que la ciencia analiza sus principales características.
En el ámbito de la salud, cada vez son más los jóvenes que deciden no acudir al médico debido a la "ansiedad" o al "temor a sufrir". Este miedo suele estar relacionado con experiencias traumáticas previas en una consulta o con la sobreexposición a información errónea.
Esta fobia no se limita únicamente a hospitales: también se manifiesta en la negativa a asistir a turnos odontológicos, revisiones oftalmológicas, farmacias e, incluso, en el rechazo a interactuar con personas que porten uniforme sanitario.
Qué significa evitar ir al médico según la psicología
Este temor, conocido como iatrofobia, en ocasiones se activa con solo escuchar comentarios o noticias vinculadas a enfermedades, o incluso al exponerse a contenidos médicos en los medios de comunicación. Esta situación ha generado una "tendencia preocupante" a evitar las consultas con el médico de cabecera.
La doctora Fernández, de la Universidad Europea, explicó: "El hecho de asistir a una consulta puede poner en marcha mecanismos de defensa psicológicos asociados a la evitación del malestar anticipado, y eso justifica por qué muchas personas no logran decidirse a ir al médico".
Según advirtió la especialista, hay pacientes que soportan niveles de dolor crónico graves: infecciones sin tratar, tumores en estado avanzado o fracturas que nunca recibieron atención. "La mente humana es capaz de racionalizar casi cualquier cosa con tal de esquivar lo que le provoca miedo", puntualizó.
En cuanto a las personas mayores, Fernández señaló que sus razones para evitar las consultas suelen ser "más entendibles", ya que en muchos casos se relacionan con el temor a recibir un diagnóstico irreversible.
En los más jóvenes, en cambio, las causas son más complejas y los niveles de iatrofobia varían: desde una ligera incomodidad al ingresar a un hospital hasta ataques de pánico solo con pensar en una visita médica.
"Hoy observamos que cada vez más jóvenes rehúyen de los médicos por ansiedad o por miedo a sufrir. Se trata de una especie de intolerancia al ‘daño’, aun cuando jamás lo hayan experimentado", explicó la doctora. Y agregó que una sola expectativa negativa "puede bastar para querer huir de la experiencia, lo que alimenta la procrastinación ansiosa".
Finalmente, Fernández subrayó que este trastorno puede tratarse y superarse mediante terapias cognitivo-conductuales, las cuales ayudan a reconocer pensamientos irracionales asociados al miedo, reemplazarlos por otros más realistas y trabajar la exposición progresiva a las situaciones temidas.