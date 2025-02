WhatsApp ofrece varias opciones para personalizar los mensajes, y una de ellas es modificar el formato del texto para destacarlo en las conversaciones. A través de simples combinaciones de caracteres, los usuarios pueden cambiar la apariencia de sus mensajes sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Estos cambios se aplican tanto en chats individuales como en grupos, brindando mayor claridad y personalización a las conversaciones. A continuación, los pasos para cambiar la letra en WhatsApp y hacer que tus textos luzcan diferentes con unos pocos toques.

Cómo cambiarle la letra a los mensajes de Whatsapp

Hay una forma sencilla de modificar la tipografía y sorprender a tus contactos en WhatsApp. Se trata de un truco que permite usar distintos estilos de letra para enviar mensajes más creativos y personalizados. La clave está en utilizar plataformas en línea que no pertenecen a Meta, pero que permiten escribir un texto, aplicarle el formato deseado y luego copiarlo para compartirlo en la app de mensajería.

Para hacerlo, solo hay que acceder a un conversor de texto online como textconverter.net, unicodetextconverter.net o texteditor.com. Estas webs funcionan de manera similar: cuentan con un recuadro donde se ingresa el mensaje y varias opciones para cambiar su apariencia. Una vez que el texto tenga el estilo deseado, basta con copiarlo y pegarlo en cualquier chat de WhatsApp.

Es importante tener en cuenta que estas herramientas no son oficiales de Meta. Sin embargo, al tratarse de sitios web y no de aplicaciones, no requieren descarga ni instalación en el dispositivo.