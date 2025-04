El huevo es un alimento básico en la mayoría de las cocinas del mundo: vérsatil, económico y cargado de nutrientes esenciales. Sin embargo, su consumo diario sigue generando debates entre especialistas de la Salud.

Durante años, este alimento fue objeto de controversias por su contenido de colesterol, lo que llevó a muchas personas a limitar su ingesta. Entonces surge la duda: ¿Es realmente beneficioso incorporar un huevo al desayuno cada día o hay riesgos asociados que podrían afectar la salud a largo plazo?

Qué sucede con el hábito de comer un huevo todos los días: ¿es saludable?

El huevo ganó reconocimiento como uno de los alimentos más completos gracias a su perfil nutricional, de acuerdo con la Comisión Internacional del Huevo. Aporta 13 nutrientes esenciales y todos los aminoácidos que el cuerpo necesita. Por ello, es considerado como una “proteína completa”.

El médico especialista en obesidad Alberto Cormillot asegura que no hay problema en comer 1 huevo al día, incluso si la persona consume carne. En el caso de quienes no, pueden consumir hasta 2 huevos por día, siempre y cuando no existan contraindicaciones médicas.

Estudios realizados por la Universidad de Castilla (España) encontraron que quienes consumen huevo diariamente tienden a tener un menor índice de masa corporal, y una proporción mayor de grasa magna. Esta relación se explica por el aporte protéico del alimento, que influye de forma directa en la composición corporal. Además, los investigadores detectaron mayores niveles de apolipoproteína A1 en estas personas, una sustancia clave en el funcionamiento del colesterol HDL (el “bueno”), que contribuye a limpiar las arterias.

Por su valor nutricional y bajo costo, el huevo es una de las formas más accesibles de obtener proteínas de alta calidad, así como hierro, vitamina A, B12, folato, colina y riboflavina. Durante años, se lo evitó por temor a su contenido de colesterol, especialmente en la yema. Sin embargo, la evidencia científica actual muestra que su consumo moderado, dentro de una alimentación equilibrada, no eleva el colesterol sanguíneo en personas sanas.