Muchas veces se juzga cierto comportamiento cotidiano sin considerar lo que hay detrás. Lo que parece una simple costumbre puede, en realidad, tener raíces más profundas vinculadas al modo en que una persona percibe, procesa y reacciona ante el mundo. El caso de quienes mantienen sus espacios en aparente caos despertó gran interés en la comunidad de expertos en Salud mental.

Lejos de ser una cuestión meramente superficial, el desorden puede estar conectado con aspectos clave de la personalidad, la creatividad o incluso con mecanismos de defensa emocional. Por eso, cada vez más expertos invitan a mirar más allá del prejuicio y a interpretar este rasgo con una mirada más comprensiva.

Qué significa que una persona sea muy desordenada según la psicología

Ser desordenado no implica necesariamente ser desorganizado. Según la psicóloga Olga Albaladejo, el desorden puede deberse a la falta de hábito en algunas personas, mientras que en otras responde a una elección o a un estilo de funcionamiento que no afecta su rendimiento cotidiano.

Para Albaladejo, muchas veces el desorden es una forma de rechazar el sistema estructurado que regula cómo se organizan los espacios, los tiempos o los objetos. Aunque suele verse de forma negativa, también puede representar creatividad y flexibilidad mental.

En esta línea, un estudio de la Carlson School of Management, liderado por Kathleen Vohs, sostiene que “estar en una habitación desordenada estimuló algo muy valorado por empresas, industrias y sociedades: la creatividad”. La especialista también aclara que el desorden no necesariamente se extiende a todos los aspectos de la vida: una persona puede tener un entorno caótico y, al mismo tiempo, ser rigurosa con sus finanzas.

Desde la psicología, se reconocen distintos tipos de desorden:

Desorden físico : ocurre cuando los objetos carecen de un lugar fijo y los espacios están desorganizados, aunque esto no implica confusión mental.

: ocurre cuando los objetos carecen de un lugar fijo y los espacios están desorganizados, aunque esto no implica confusión mental. Desorden temporal : se refiere a la dificultad para manejar el tiempo, cumplir horarios o mantener rutinas estables.

: se refiere a la dificultad para manejar el tiempo, cumplir horarios o mantener rutinas estables. Desorden emocional: está vinculado a la falta de estructura para identificar, procesar u ordenar las emociones.

En definitiva, ser desordenado no es ni bueno ni malo por sí mismo, sino simplemente una manera distinta de relacionarse con el entorno. La clave está en identificar si esta característica aporta valor o si interfiere con la vida cotidiana.